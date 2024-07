Genoa, Gudmundsson vale 30 milioni. Ma il suo futuro non è ancora definito

Il futuro di Albert Gudmundsson è ancora tutto da scrivere, come ha raccontato il ds del Genoa Ottolini dichiarando che per il giocatore ci sono state delle telefonate ma nulla di più. Non è quindi detto che l'attaccante islandese giocherà lontano da Genova per la prossima stagione, anche se lo stesso club tiene monitorate le situazioni di diversi giocatori per coprire la sua eventuale partenza. Gudmundsson è valutato 30 milioni dal Grifone e per il momento su di lui c'è solo il pensiero della Fiorentina. Intanto il club lavora per le possibili alternative che vanno da Thorstvedt del Sassuolo a Suslov e Cambiaghi. Lo riporta Il Secolo XIX.