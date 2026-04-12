“Gran Signora avvicina la Champions, Fischi al Milan e a Leao”. L’apertura de La Gazzetta dello Spot

Le gare del sabato della 32esima giornata hanno riportato all’ennesimo ribaltone nella corsa alla Champions. Iniziamo dal posticipo serale dove la Juventus si è imposta di misura sul campo dell’Atalanta grazie alla rete dell’ex Boga. Un successo che ha permesso ai bianconeri di essersi regalati almeno una notte al quarto posto e di andare a soli 3 punti dal Milan.

Un Milan che invece è in caduta libera e dopo aver perso 2 volte nelle ultime 3 partite, perde anche la terza con uno 0-3 senza appello in casa contro l’Udinese. Gara compromessa già all’intervallo dopo l’autogol di Bartesaghi e la rete di Ekkelenkamp, nella ripresa ci ha pensato Atta a mettere il sigillo sulla partita e a far infuriare San Siro, che ha seppellito la squadra di fischi prendendosela soprattutto con un evanescente Leao.

Oggi in palio c’è un altra fettina nel rush finale per lo Scudetto. Il Napoli sogna la rimonta e per farlo dovrà ottenere il bottino pieno al Tardini contro il Parma. In serata l’Inter sarà chiamata ad affrontare il Como, quello che, almeno sulla carta, sembra l’ultimo grande scoglio che li separa dal 21º tricolore.