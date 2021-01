Corriere della Sera: "Inter, con la rinascita del Toro assalto al primo posto"

"Inter, con la rinascita del Toro assalto al primo posto", titola il Corriere della Sera. Otto vittorie consecutive sono sufficienti per smontare pregiudizi e mostrare punti di forza. Non sono bastate però per prendersi il primo posto e distendere un ambiente costretto sempre a fare i conti con qualche preoccupazione. Conte ha ritrovato un grande Lautaro. Il Toro argentino era già stato decisivo a Verona prima della pausa, ma la tripletta rifilata al Crotone l’ha riportato nell’olimpo dei cannonieri. Domani a Genova contro la Samp dovrà dare prova di maturità. L’attacco nerazzurro sarà tutto sulle sue spalle. Con un gol di Lautaro (a quota nove reti in questo campionato, Lukaku è a 12), l’Inter potrebbe avere due giocatori in doppia cifra dopo 16 gare di serie A per la prima volta dal 1958-59 (Angelillo e Firmani). Lautaro però è rinato, anzi è tornato a essere il finalizzatore letale tanto corteggiato dal Barcellona.