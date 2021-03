Corriere della Sera: "Juve, arriva la cavalleria nella notte che può condizionare una stagione"

"Juve, arriva la cavalleria nella notte che può condizionare una stagione". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica ai bianconeri all'interno dell'edizione odierna. Servirà una squadra più forte dei dubbi, della condizione approssimativa di alcuni giocatori, dei blackout che la mandano fuori giri ogni tanto. Il Porto è l'unica squadra non testa di serie che è in vantaggio nel doppio scontro, ma il recupero di uomini come Cuadrado, Bonucci, Arthur, De Ligt e forse anche Chiellini permette di dormire sonni più tranquilli e di avere margini di crescita. La Juventus ha investito su Cristiano Ronaldo per provare a rivincere la Chapions League, vuole e deve provarci senza dimenticare che tenere vivo il sogno è molto importante anche per il bilancio.