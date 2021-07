Corriere della Sera: "L'altra Londra di Emerson, una chance per la rivincita"

Emerson torna a Londra da titolare, questa volta con l'Italia. Il terzino infatti al Chelsea ha trovato poco spazio quest'anno, con appena 15 presenze in tutte le competizioni e la vittoria della Champions League vista da bordo campo, e questa sera potrebbe essere la partita del riscatto personale nella sua città. Certo è che sostituire Spinazzola non sarà semplice ma non bisogna commettere l'errore di paragonare le qualità dei due calciatori, come rimarcato da Beppe Bergomi: "Sono giocatori completamente diversi. Deve avere coraggio e osare, sfruttando le sue qualità, senza rincorrere le caratteristiche del compagno. È un buon giocatore e all'inizio con Mancini era titolare".

Il calciatore deve ritrovare fiducia e la partita di questa sera funge da assist in tal senso. Inoltre sono molte le squadre interessate al terzino, che spera di tornare in Italia, dove Spalletti, suo mentore, lo vorrebbe al Napoli.