Corriere della Sera: “La Juve tenta Gigio, il Milan non molla. Musso alternativa numero uno”

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio a Donnarumma con questo titolo: "La Juve tenta Gigio, il Milan non molla. Musso alternativa numero uno". I bianconeri puntano decisi sul portiere del Milan tentandolo con la possibilità di giocare la Champions League finora solo sfiorata in carriera. Un'altra pretendente è il PSG di Leonardo, ma Maldini ha alzato l'offerta a 8 milioni netti per 4 o 5 anni con Raiola che continua a prendere tempo. L'agente vorrebbe inserire una clausola rescissoria da 30 milioni così da permettergli di andarsene se la crescita della squadra si arrestasse tra un anno o due. Se fallisse la trattativa per il rinnovo l'obiettivo numero uno diventerebbe Juan Musso a 25 milioni di euro.