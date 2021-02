Corriere della Sera: "Le spine del derby"

"Le spine del derby". Questo il titolo a pagina 43 che il Corriere della Sera dedica alla gara di domani tra Milan e Inter. In particolare si concentra sui fattori che potrebbero condizionare la gara. Da una parte il Milan dove si parla molto di Ibrahimovic come inviato speciale a Sanremo, dall'altra la cessione della società per i nerazzurri. Sta un po' peggio l'Inter considerando che il club ha difficoltà a pagare gli stipendi e non ha potuto investire sul mercato: poco in estate, nulla a gennaio.