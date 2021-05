Corriere della Sera: "Rivincita Conte: l'ultimo colpo per affondare il regno nato grazie a lui"

"Rivincita Conte: l'ultimo colpo per affondare il regno nato grazie a lui". Questo il titolo a pagina 56 che il Corriere della Sera dedica alla gara di oggi tra Juventus e Inter. In effetti Il destino della Juventus sembra essere proprio nelle mani di Antonio Conte, che non ha mai vinto da avversario allo Stadium. L’Inter ci arriva con lo scudetto cucito sul petto e la voglia di spazzare vie le ultime speranze di qualificazione Champions della squadra di Pirlo. Una rivincita totale per l’allenatore, protagonista dello scambio di insulti con Agnelli nel ritorno del match di Coppa Italia.