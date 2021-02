Corriere della Sera sulla vittoria dei nerazzurri: "Inter, su la testa"

"Inter, su la testa" titola il Corriere della Sera a pagina 42 sulla vittoria di ieri sera dei nerazzurri: "Senza Conte in panchina, ma attivo dalla tribuna, i nerazzurri passano a Firenze. Battuta la Fiorentina con Barella e Perisic. Primato provvisorio in attesa del Milan. L’Inter supera la Fiorentina per la terza volta in stagione e se le prime due lo aveva fatto con estrema sofferenza, vincendo solo all’ultimo respiro, stavolta chiude la pratica dopo meno di un’ora".