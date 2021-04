Corriere dello Sport: "Futuro di Gattuso da inventare, frena la trattativa con la Fiorentina"

Il Corriere dello Sport affronta il tema relativo al futuro di Rino Gattuso: "Futuro di Gattuso da inventare, frena la trattativa con la Fiorentina". Al momento è tutto in bilico. Il Napoli vola ma appare difficile una conferma del tecnico. L'allenatore si sente ferito sotto il punto di vista umano e non è disposto a sorvolare. D'altronde Rino è fatto così: se lo feriscono sul piano umano oltre che professionale non è disposto a dimenticare. Al momento la trattativa con la Fiorentina, con la quale non è in parola, sarebbe in salita. Probabilmente perché i piani tecnici del club viola e la rosa attuale non permetterebbero al tecnico di realizzare il suo calcio. E cosa accadrà in futuro? Non è da escludere che Rino, dopo l'esperienza a Napoli, torni a Gallarate a curare il suo ristorante-pescheria, in attesa di un'offerta allettante.