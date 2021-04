Corriere dello Sport: "Inter, con una vittoria tre quarti di scudetto cuciti sulla maglia"

"Inter, con una vittoria tre quarti di scudetto cuciti sulla maglia" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Battendo quest'oggi il Sassuolo nel recupero i nerazzurri potrebbero andare a +11 sul Milan secondo, a 9 giornate dalla fine. Si tratterebbe di un vantaggio in linea con quello di tante Juventus dominatrici negli ultimi 9 anni. Conte ieri non ha pronunciato la parola Scudetto ma il messaggio è stato chiaro: "Il percorso deve essere completato". Tradotto: chiudiamo i conti. Vincendo oggi i nerazzurri avrebbero tre quarti di scudetto cuciti sulla maglia. Tenendo questo passo la squadra di Conte potrebbe arrivare agli scontri diretti con Roma e Juve, alla terzultima e alla penultima giornata, solo per fare passerella.