Corriere dello Sport: "Juve, Ronaldo in crisi. Ora c'è paura del terzo flop in Champions"

"Juve, Ronaldo in crisi. Ora c'è paura del terzo flop in Champions" scrive il Corriere dello Sport sui bianconeri. Toccherà ancora una volta a CR7 trascinare la Juve oltre le difficoltà. La missione del 9 marzo è chiara: serve una notte da fenomeno per cancellare il ko dell'andata con il Porto e anche l'eliminazione dello scorso anno contro il Lione. Cristiano non vuole nemmeno immaginare di lasciare il suo regno europeo per il secondo anno consecutivo agli ottavi. E la Juve non può permetterselo. A Oporto il portoghese non ha brillato ma per larghi tratti della sfida non ha ricevuto un pallone giocabile. Ieri è rimasto in silenzio sui social. Un silenzio che fa rumore, da cancellare il 9 marzo con una nuova impresa.