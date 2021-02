Corriere dello Sport: "L'Inter domina a Firenze, Conte Premier per un giorno"

Prima vittoria in trasferta nel 2021 e primo posto in classifica. La notte fiorentina porta buone notizie per Conte, scrive il Corriere dello Sport. L'Inter ha vinto con merito, soffrendo solamente nell'ultimo quarto d'ora. Decisivi Barella e Hakimi, giocatori imprendibili per la difesa viola. Tutta l'Inter ha giocato bene e creato, approfittando anche delle pesanti assenze fra i suoi avversari.