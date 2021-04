Corriere dello Sport: "Superlega, diefront inglese ispirato da fan e da Johnson"

Sul Corriere dello Sport retroscena in merito al crollo della Superlega. "Superlega, diefront inglese ispirato da fan e da Johnson" scrive il quotidiano. Il naufragio dell'operazione Superlega è stato dovuto a una serie di fattori: un po' la stampa, un po' il Governo inglese, un po' gli allenatori e i giocatori della Premier (ma non solo), e tanto i tifosi con quelli del Chelsea, più di un migliaio, scesi in piazza a protestare. Chelsea e Manchester City non erano convinti del progetto ma avevano aderito per non restare esclusi. I dirigenti hanno capito di aver perso il consenso e hanno optato per una marcia indietro.