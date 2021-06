Corriere dello Sport: "Verratti sorride. Berardi recupera, con la Svizzera ci sarà"

Verratti è tornato a indossare metaforicamente l'azzurro, allenandosi per la prima volta in gruppo dall'infortunio al legamento rimediato più di un mese fa a Parigi. Le risposte sono confortanti - assicura il Corriere dello Sport -, ma oggi occorrerà un'ulteriore verifica prima del via libera al ritorno in panchina contro la Svizzera. Il suo riavvicinamento al campo avverrà gradualmente, per evitare insidie. Parola d'ordine prudenza anche con Florenzi: lo staff medico ha escluso lesioni al polpaccio, che è però un muscolo delicatissimo. Oggi il romano riprenderà con un lavoro differenziato. Buone notizie invece per quel che concerne Berardi: il colpo ricevuto contro la Turchia altro non è che una semplice contusione, e con ogni probabilità il neroverde chiuderà il tridente offensivo insieme a Insigne e Immobile anche nel match con la Svizzera.