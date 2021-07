Corriere di Bologna: "La Febbre a 90 per l'Italia. L'appello del sindaco: fate attenzione"

"La Febbre a 90 di Bologna per l'Italia. L'appello di Merola ai tifosi: fate attenzione". E' questo il titolo che il Corriere di Bologna propone in prima pagina in merito alla festa a cui si sta preparando Bologna per vivere al meglio la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Decine di maxischermi in città, così come in altre parti del Paese. E il sindaco chiede massima attenzione.