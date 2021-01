Corriere di Bologna: "Mihajlovic e la carica anti-Ribery"

vedi letture

"«Il Bologna non muore mai», Sinisa e la carica anti-Ribery", questa l'apertura del Corriere di Bologna in vista della sfida tra rossoblù e Fiorentina. Il tecnico ha ribadito in conferenza stampa che non vuole firmare per il dodicesimo posto, anche se l'obiettivo primario resta la salvezza a quota 40 punti. Assente Medel, messo ko da un problema al polpaccio.