Corriere di Torino: "Juve, Champions viva". E sul Torino: "La salvezza passa dalla Lazio"

Juventus batte Inter e resta in corsa per la Champions League. Il Torino cade a La Spezia e rimane ancora invischiato nella lotta per non retrocedere. Il Corriere di Torino dedica un titolo a testa in prima pagina. "Juve al Cuadrado. Battuti i campioni, la Champions è viva", si legge in merito ai bianconeri. Di fianco spazio anche alle vicende di casa granata: "Il Toro non gira. La salvezza passa anche dalla Lazio".