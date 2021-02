Corriere di Torino: "Juventus, Dybala pronto per il Porto. E Pirlo gli fa posto"

vedi letture

Il Corriere di Torino oggi in edicola dedica spazio anche a Paulo Dybala. "Juventus, Dybala pronto per il Porto. E Pirlo gli fa posto" scrive il quotidiano. Salvo atti di ulteriore prudenza, la Joya sarà a disposizione di Pirlo contro il Porto, difficile vederlo convocato nella gara di domani contro il Napoli. E Pirlo sembra gli stia preparando il posto giusto nella continua evoluzione tattica della sua Juve che si è riscoperta più concreta con Ronaldo passato a giocare da 'vero 9' come nel Portogallo e con il compagno di reparto che gli ruota attorno. Ora il rientro di Dybala può essere l'ultimo passo per completare l'evoluzione della Juve. Paulo non vede l'ora di tornare e Pirlo gli sta già facendo posto.