Corriere Fiorentino alza la pressione verso Fiorentina-Atalanta: "Vietato distrarsi"

"Vietato distrarsi". E' questo il titolo che il Corriere Fiorentino propone in prima pagina per la Fiorentina, impegnata in casa contro l'Atalanta. Giuseppe Iachini ieri in conferenza stampa ha fatto capire alla squadra che "serve una partita perfetta" per battere la Dea e fare un altro passo importante verso la salvezza.