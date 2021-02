Corriere Fiorentino: "Dragowski limita i danni, i viola guardano con apprensione gli altri risultati"

Dalla festa mattutina per l'inaugurazione del Viola Park a Bagno a Ripoli, all'amarezza per la sconfitta interna contro l'Inter. La giornata viola finisce molto peggio di come era iniziata alla fine di una gara nella quale non è mancato il coraggio. Così scrive il Corriere Fiorentino analizzano il fatto che adesso i viola dovranno guardare con apprensione i risultati delle altre pericolanti. Le numerose assenze in casa viola non hanno fatto altro che acuire le distanze tra le due squadre. Prandelli ha affrontato la sfida in piena emergenza. Dragowski limita i danni. In tribuna Conte esulta mentre Commisso abbassa lo sguardo, rientrerà in America accompagnato da una sconfitta.