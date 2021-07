CorSera: "Gli audio rubati al presidente del Real. 'Colpito perché sostengo la SuperLega'"

Florentino Perez è finito nell'occhio del ciclone per degli audio che gli hanno rubato nei quali accusa le sue stelle. Il Corriere della Sera riferisce come abbia definito CR7 "un pazzo, un imbecille, un malato, uno non normale". Le intercettazioni sono vecchie quasi dieci anni, ma non finiscono qui e coinvolgono anche Casillas e Raul, descritti come un peso e non bandiere universalmente riconosciute. La difesa del presidente dei Blancos non si è fatta attendere: "Le frasi su Casillas e Raul sono state pronunciate in conversazioni illegalmente registrate dal signor Abellan. Sorprende che vengano pubblicate adesso e forse è successo per il mio lavoro come promotore della Superlega. Sono singole frasi tratte da un contesto più ampio".