CorSera: "Juventus, con Vlahovic tutto è possibile: lo Stadium ha ritrovato l'entusiasmo"

Dusan Vlahovic ha ridato ossigeno, coraggio e visione a una squadra triste e irrisolta come la Juventus. Il serbo è la potente vitamina che ha riacceso la vecchia regina e le ha regalato la voglia di ripartire. Verso dove ancora non è chiaro, ma non fidatevi troppo di Allegri quando dice che le tre davanti sono imprendibili perché con un centravanti così affamato, tutto è possibile. E il finale di stagione assume un colore diverso. Il Corriere della Sera sottolinea come lo Stadium si sia acceso per l'intensità dei suoi contrasti, per come dà la caccia al pallone, per la naturalezza con la quale si è inserito in una squadra di campioni che non riuscivano più ad accendersi. Ora i bianconeri sono diversi nello spirito e nel gioco.