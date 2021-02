Derby Scudetto - Saelemaekers a Tuttosport: "Milan, corri con me verso lo scudetto"

"Milan, corri con me verso lo scudetto". Parole e musica di Alexis Saelemaekers. L'esterno del Milan ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport in vista del derby contro l'Inter di oggi pomeriggio: "Non guardavamo la classifica quando eravamo primi, non lo facciamo adesso che siamo secondi. Intanto perché ogni domenica può cambiare qualcosa e poi perché come dice Pioli, la classifica si deve guardare a maggio. Prima, non serve a nulla".