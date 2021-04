Gazzetta dello Sport: "Gigio, c'è poco da ridere. Tifosi infuriati con Donnarumma"

In casa Milan tiene banco il futuro di Gigio Donnarumma. "Gigio, c'è poco da ridere. Tifosi infuriati con Donnarumma", scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Quel sorriso con l'amico Reina a fine partita non è andato giù a nessuno e rischia di essere beffardo. Nel frattempo non ci sono novità sul rinnovo ma, come si dice: nessuna nuova, cattiva nuova. Il Milan ha offerto 8 milioni, Raiola ne chiede 12, forte di alcune offerte da 10 milioni a stagione. Il rinnovo di Gigio è una priorità per i rossoneri e il mantra è sempre lo stesso: aspettare la fine del campionato per trarre le conclusioni.