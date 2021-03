Gazzetta dello Sport: "Inter, i CT premono per i convocati. C'è l'apertura dell'Ats"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla situazione in casa Inter e al pressing delle Federazioni per avere i nazionali nerazzurri: "Inter, i CT premono per i convocati. C'è l'apertura dell'Ats" scrive il quotidiano. Inter sotto assedio. Tutte le Federazioni sono in pressing, compresa quella italiana. C'è una piccola speranza per l'ok dell'Ats, saranno decisivi i prossimi due giorni. Ogni giorno passato senza nuovi positivi aumenta l'ottimismo. Lunedì sarà il giorno decisivo con l'Ats che prima di dire eventualmente sì dovrà valutare le garanzie richieste. Il giocatore a cui eventualmente verrebbe concesso il permesso di raggiungere la propria nazionale dovrebbe usare le stesse avvertenze usate ora, dunque muoversi con mezzi propri, pasti e docce in camera. Tutto è condizionato dalla presenza di nuovi positivi nel giro di due giorni.