Gazzetta dello Sport: "Inter, recupero sprint per Handanovic. Con il Bologna ci sarà"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "Inter, recupero sprint per Handanovic. Con il Bologna ci sarà". L'unico guarito del quartetto dei positivi è proprio lo sloveno che non lascia neanche le briciole a Radu togliendo qualsiasi nube sul prossimo match: la porta rimane di sua stretta proprietà. Handanovic dovrà comunque svolgere le visite per ottenere nuovamente l'idoneità dopodiché si unirà ai compagni che si ritrovano dopo due giorni.