Gazzetta dello Sport: "Osimhen e Lozano, Spalletti riparte dai gioielli del Napoli"

"Osimhen e Lozano, Spalletti riparte dai gioielli del Napoli", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Cento e passa motivi, per essere contenti di avere lì davanti due attaccanti come Victor Osimhen e Hirving Lozano. Perché oltre cento sono i milioni investiti da Aurelio De Laurentiis nelle ultime due estati per ingaggiare prima il messicano dal Psv (42) e poi il nigeriano dal Lilla (operazione da 70 milioni). E 25 sono state le reti segnate dai due nell'ultima stagione: non tantissime, ma se guardate in rapporto alle presenze a referto vanno più che bene. E infatti Spalletti nei colloqui avuti col presidente si è detto entusiasta di avere attaccanti di questo calibro, con caratteristiche diverse che però ben si sposano. Pochi stravolgimenti, soprattutto in fase offensiva, dove il Napoli di Gattuso è riuscito a concludere una stagione segnando ben 104 gol in 51 gare.