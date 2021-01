Il Corriere dello Sport: "Dzeko, senza cessione resterà una riserva. Anche se chiede scusa"

Il Corriere dello Sport si sofferma sul caso Edin Dzeko, centravanti che potrebbe lasciare la Roma. "Dzeko, senza cessione resterà una riserva. Anche se chiede scusa" scrive il quotidiano. Il giocatore ha perso per sempre la fascia da capitano e se dovesse rimanere a Roma resterà una riserva, anche se dovesse chiedere scusa, passaggio fondamentale (in caso di permanenza) per essere reintegrato. Il bosniaco infatti continua ad allenarsi da solo, con il preparatore Nuno Romano, e non sarà convocato per il Verona. In caso di permanenza dovrà rispettare le nuove gerarchie.