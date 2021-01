Il Corriere dello Sport: "Mossa Inzaghi, Caicedo titolare per allontanare le voci di mercato"

vedi letture

"Mossa Inzaghi, Caicedo titolare per allontanare le voci di mercato", titola il Corriere dello Sport. Il tecnico biancoceleste ha scelto l'unico modo possibile per proteggere Caicedo dagli assalti del mercato: consegnargli un posto da titolare, impiegarlo con regolarità, persino tre volte in una settimana, come non era mai accaduto in passato. Caicedo ai livelli attuali merita di giocare dall'inizio, non solo per tentare disperate rimonte nel finale, come succedeva nella prima parte di campionato. Finora Muriqi ha giocato pochissimo, ma è presto per bocciarlo, deve ancora crescere molto. Però è stato pagato 10 volte Caicedo, 20 milioni contro 2.5. Il panterone si conferma l'attaccante più decisivo dopo Immobile, meglio anche di Correa.