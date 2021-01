Il Corriere dello Sport: "Napoli, ore calde. Tra Covid e Supercoppa, il futuro è adesso"

Quattro giorni di fuoco per Gennaro Gattuso e il suo Napoli che contro Fiorentina in campionato e Juventus in Supercoppa si gioca una fetta della stagione e del futuro. Senza Fabian Ruiz, fermato dal Covid a poche ore dalla partita e con tutta la squadra costretta a ripetere i tamponi nella notte di ieri e a vivere la mattinata con l'ansia dei risultati dei test. Se le analisi dovessero tardare, la partita potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo, tanto per agitare un altro po' l'immediata vigilia della sfida prevista per le 12.30. L'inerzia della stagione sarà segnata da questa gara e se dovesse arrivare il secondo trofeo dell'era Gattuso, anche il tecnico potrebbe scacciare via le critiche, guardare al domani con più tranquillità e firmare il benedetto rinnovo in ballo ormai da mesi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.