Il Giornale in taglio alto: "Azzurri e Berrettini, he bella la domenica più italiana di sempre"

A Wembley l'Italia si gioca l'Europeo con l'Inghilterra padrona di casa, in una finale tutta da vivere. Pochi chilometri più in là, a Wimbledon, Matteo Berrettini sfiderà Novak Djokovic per diventare campione del torneo di tennis più importante che ci sia. Comunque andrà, sarà una domenica da ricordare per lo sport italiano. "Azzurri e Berrettini. Che bella la domenica più italiana di sempre", titola al riguardo Il Giornale in taglio alto.