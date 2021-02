Il Giornale: "Inter-BCPartners, esposizione mediatica e valutazione del club: i motivi dello stop"

"Inter-BCPartners, esposizione mediatica e valutazione del club: i motivi dello stop", questo quanto titola Il Giornale oggi in edicola. In un mercato povero come non mai di investimenti e risorse economiche la notizia copertina dell'ultimo giorno di mercato è appunto un affare saltato. La famiglia Zhang ieri ha comunicato in conference call al management nerazzurro in azione a Milano la decisione di declinare le avances di BC Partners. Secondo quanto filtra da Nanchino il no nei confronti del fondo anglosassone sarebbe dovuto all'eccessiva esposizione mediatica con tanto di possibili nuove figure manageriali, oltre ad una netta differenza di valutazione sul pacchetto azionario. La palla resta comunque nel campo di Suning che dai prossimi giorni tornerà a dialogare con altri fondi e investitori interessati a entrare nell'Inter sia con quote di minoranza che di maggioranza.