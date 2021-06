Il Giornale sugli Azzurri: "Macché biscotto, l'Italia è un babà"

"Macché biscotto, l'Italia è un babà" scrive Il Giornale in prima pagina, quest'oggi. C'è spazio per l'1-0 dell'Italia contro il Galles che vale il 1° posto nel girone da imbattuti. Battuto il Galles con le riserve: decide una rete di Matteo Pessina. Zero calcoli per la squadra del Manco che ha conquistato 9 punti su 9 e ora affronterà Austria o Ucraina, che si affrontano oggi.