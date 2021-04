Il Mattino: "Aggancio Champions e Gattuso può restare"

vedi letture

"Aggancio Champions e Gattuso può restare", titola Il Mattino oggi in edicola all'indomani della vittoria per due a zero sul Torino. Una vittoria che rilancia il Napoli, portandolo in terza posizione a pari punti con Milan e Juventus per una volata Champions al cardiopalma. Ed ora Gattuso può restare, dopo le manifestazioni d'affetto del gruppo ed i messaggi di Aurelio De Laurentiis.