Il Mattino celebra il NapolI: "Orgoglio e sacrificio, la squadra è con Gattuso"

"Un Napoli tutto cuore rialza la testa nel momento più difficile e batte la Juventus, la rivale di sempre". Il Mattino in edicola quest'oggi celebra il successo della squadra di Gattuso contro i bianconeri, arrivato grazie al rigore trasformato da Insigne. Gli azzurri - si legge - hanno dimostrato orgoglio, spirito di sacrificio, voglia di vincere a tutti i costai senza mollare mai di un centimetro. L'abbraccio finale della squadra a Gattuso è l'immagine che fotografa la compattezza della squadra con il suo allenatore. Con la vittoria di ieri sono arrivati tre punti fondamentali per la Champions e soprattutto per il morale. Un successo che potrebbe rappresentare la possibile svolta in positivo per il Napoli, ma la squadra di Gattuso deve trovare continuità, a partire dalla sfida di Europa League con il Granada.