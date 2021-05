Il Mattino: "Conceiçao, oggi il vertice decisivo. Nodo Porto"

Sergio Conceiçao ha conquistato rapidamente la pole position per la corsa alla panchina del Napoli. Il Mattino oggi in edicola titola: "Conceiçao, oggi il vertice decisivo. Nodo Porto". De Laurentiis è certo di avere in tasca il sì del tecnico che nelle ultime quattro stagioni ha guidato il Porto, ma resta il nodo del contratto in essere con il club portoghese. Il dopo Gattuso potrebbe parlare portoghese, e potrebbe farlo a breve.