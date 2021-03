Il Mattino: "Fondi e diritti tv, il Napoli a braccetto con la Juve dopo anni di inimicizia"

Il Mattino nell'edizione odierna titola così al suo interno: "Fondi e diritti tv, il Napoli a braccetto con la Juve dopo anni di inimicizia". Altra alleanza stretta tra i due club con vista sulla Lega e sull'Europa. Agnelli si è fatto piano piano convincere da De Laurentiis sul veto ai Fondi continuando con il sostegno a DAZN per i diritti tv del prossimo triennio. I due hanno capito che bisognava fare cartello anche in un'ottica europea perché è con l'Europa che si compete. Napoli e Juventus condividono ogni cosa e non sorprende che sia stato trovato facilmente un accordo per rinviare il match che era saltato inizialmente a ottobre.