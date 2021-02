Il Mattino: "Gattuso non rischia. Napoli, una crisi che viene da lontano"

vedi letture

"Gattuso non rischia. Napoli, una crisi che viene da lontano" scrive Il Mattino parlando del momento delicato per la formazione azzurra e in particolare per il tecnico Rino Gattuso. De Laurentiis non fa che ribadirgli che la sua non è una panchina che traballa e lo stesso ha fatto Chiavelli. La panchina di Ringhio non sarebbe a rischio, non ci sarebbe nessun ultimatum in vista di Napoli-Juve.