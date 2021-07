Il Mattino: "L'orgoglio e la vergogna". Grande festa a Roma, tanta rabbia a Londra

“L’orgoglio e la vergogna”, titola Il Mattino quest’oggi in taglio centrale. A Roma grande festa per gli azzurri, dal Quirinale alle piazze piene di tifosi per accogliere i campioni d'Europa. A Londra invece regna la rabbia dopo la sconfitta: pesanti gli insulti razzisti ricevuti da Rashford, Sancho e Saka, rei di aver sbagliato i calci di rigori decisivi a Wembley.