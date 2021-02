Il Mattino: "Napoli, a Bergamo in emergenza. Fermo anche Manolas"

Prosegue il momento difficile del Napoli, sia in termini di risultati che di infortuni, ed Il Mattino oggi in edicola titola in taglio alto di prima pagina: "Napoli, a Bergamo in emergenza. Fermo anche Manolas". Un trauma contusivo alla caviglia sinistra che terrà fuori il difensore greco, che unita alla positività al Covid di Kalidou Koulibaly lascia Rino Gattuso senza la coppia di difensori centrali titolari.