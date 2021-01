Il Mattino: "Napoli, incerto il rientro di Osimhen. Mertens, panchina con l'Udinese?"

Il Mattino nell'edizione odierna utilizza questo titolo: "Napoli, incerto il rientro di Osimhen. Mertens, panchina con l'Udinese?". Non sono ancora noti i tempi di recupero del nigeriano dopo la sua positività ed è ancora presto per capire anche le condizioni della spalle, motivo per il quale era volato in Belgio a metà dicembre per sostenere cure specializzate. Mertens ha superato invece il momento di maggiore difficoltà ed è rientrato a Napoli dove ha proseguito le terapie per la caviglia. Gattuso spera di riaverlo prossima settimana contro la Fiorentina, ma potrebbe andare in panchina già con l'Udinese.