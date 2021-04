Il Mattino: "Napoli ko con la Juve ma la volata Champions non è finita"

"Napoli ko con la Juve ma la volata Champions non è finita" scrive Il Mattino in edicola quest'oggi. In prima pagina c'è spazio per il 2-1 della Juventus sugli azzurri di Gattuso. Sconfitta per 2-1 in casa dei bianconeri di Pirlo. Dries Mertens assente. Non dato un rigore su Piotr Zielinski. Il commento: "Il peso del fattore Dybala".