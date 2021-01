Il Mattino: "Napoli, l'ambizione non basta. E' l'ora di mostrare il carattere"

"Napoli, l'ambizione non basta. E' l'ora di mostrare il carattere". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. La squadra di Gennaro Gattuso scenderà in campo alle 15 a Cagliari contro i rossoblu di Eusebio Di Francesco con l'obiettivo di ritrovare i tre punti dopo il pareggio in extremis ottenuto contro il Torino prima della pausa natalizia.