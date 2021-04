Il Mattino: "Napoli, missione compiuta. La squadra di Gattuso ora vola verso la Champions"

"Napoli, missione compiuta. La squadra di Gattuso ora vola verso la Champions", si legge su Il Mattino quest'oggi. Gli azzurri si sono imposti sul Torino con grande autorevolezza, agganciando la zona Champions. Una vittoria nettissima, che poteva essere molto più ampia: venticinque le conclusioni neutralizzate da Sirigu. Bakayoko e Demme in mezzo al campo hanno chiuso tutti gli spazi ed impostato la manovra con lucidità, ed Osimhen è stato insidioso per tutta la gara. Pochi patemi nel finale di gara per un Napoli che vola in zona Champions.