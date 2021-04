Il Mattino: "Napoli, senza infortuni media da scudetto. Ora lo sprint Champions"

Su Il Mattino oggi in edicola, si legge: "Napoli, senza infortuni media da scudetto. Ora lo sprint Champions". Sei vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, nel recupero con la Juventus, nelle ultime otto partite. La svolta con il ritorno degli infortunati ed il trend è tornato come nella prima parte di stagione. Una media punti di 2.38 a partita, molto vicina a quella dell'Inter capolista di 2.46. Tante assenze nel momento cruciale della stagione che sono costate punti ed Europa League. Ora la corsa Champions, con gli azzurri che viaggiano a marce alte. Il ritorno di Osimhen è stato fondamentale, preziosissimo il suo aiuto alla squadra, non solo in fase realizzativa. E poi Mertens: il Napoli iniziò a perdere colpi dopo il suo infortunio contro l'Inter.