Il Mattino: "Napoli, vietato sbagliare. Koulibaly cerca il riscatto e si riprende la difesa"

"Napoli, vietato sbagliare. Koulibaly cerca il riscatto e si riprende la difesa". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. I partenopei di Gennaro Gattuso scenderanno in campo questa sera al "Maradona" contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic in un match importante per rimanere agganciati al treno quarto posto.