Il Mattino: "Torna Lozano, subito controlli medici: la spalla preoccupa"

"Torna Lozano, subito controlli medici: la spalla preoccupa" scrive Il Mattino. Il messicano, salvo intoppi, arriverà in Italia in serata. Preoccupano le condizioni della spalla. Il consulto fatto a distanza al momento avrebbe escluso l'intervento chirurgico ma ovviamente sarà necessaria una visita 'ravvicinata' per stabilire l'entità dell'infortunio e per escludere con certezza l'operazione. In ogni caso il giocatore dovrà restare a riposo per 10 giorni, come da indicazioni dei medici della nazionale.