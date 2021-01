Il Messaggero: "Atalanta-Lazio, Inzaghi cerca il pass semifinale. L'Inter batte il Milan"

Il Messaggero, questa mattina in edicola, titola in prima pagina: "Atalanta-Lazio, Inzaghi cerca il pass semifinale. L'Inter batte il Milan". I quarti di Coppa Italia vedono la Lazio giocarsela questo pomeriggio alle 17:45 contro l'Atalanta per la semifinale, mentre si è concluso 2-1 per l'Inter un derby teso con il Milan in dieci e una rissa scoppiata alla fine del primo tempo tra Lukaku e Ibra, entrambi peraltro in gol.