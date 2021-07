Il Messaggero: "Chiellini&C. in finale domenica contro l'Inghilterra di Kane"

Questa mattina Il Messaggero si concentra in prima pagina sull'avversario dell'Italia in finale di Euro2020 che ieri si è ufficializzato: "Chiellini&C. in finale domenica contro l'Inghilterra di Kane", il titolo odierno. I padroni di casa ieri hanno battuto 2-1 un'ostica Danimarca.